Por Redação

Mauro Carlesse, pré-candidato ao Senado pelo Agir Tocantins (AGIR-TO) foi recebido em Palmas na tarde deste domingo, 31, pelos líderes comunitários Cida Rozeno e Cassius Clay, eleitos para representar o Tocantins no Conselho Executivo da CONAM – Confederação Nacional das Associações de Moradores – nos próximos cinco anos.

Além de celebrar as eleições de Cida e Cassius, Carlesse relembrou o foco de sua gestão no suporte às famílias tocantinenses. “Fizemos um governo em que o foco era trabalhar por quatro anos, dando condições às comunidades em todo o Estado. Tínhamos um projeto de estruturação do Tocantins e pausamos este projeto para ajudar as famílias mais necessitadas, o que era o mais necessário naquele momento”, disse Carlesse.

Cida Rozeno e Cassius Clay também foram prestigiados pelo pré-candidato ao posto de Deputado Estadual, Eduardo Mantuan. Além de celebrarem a vitória na eleição para o conselho executivo da CONAM, os líderes comunitários declararam apoio à pré-candidatura de Mauro Carlesse para o Senado.

Ao receber Carlesse, Cida ressaltou feitos de Mauro Carlesse enquanto governador do Estado do Tocantins. “Carlesse foi o único governador que realmente nos recebeu. Se hoje a Confederação Municipal das Associações de Moradores tem um terreno e um carro de serviço à sua disposição, é pela disposição do único governador que abriu as portas de seu gabinete para nós”, diz Cida Rozeno.

“O que precisamos é de representantes que olhem para os movimentos comunitários, que olhem pelo nosso Tocantins”, destaca Cida Rozeno, que ressalta ainda o trabalho de Sebastião Albuquerque, presidente do AGIR-TO, que “fará grande diferença na eleição de Carlesse como Senador” nas palavras da lídernas palavras da líder comunitária.

APOIO DA COMUNIDADE EVANGÉLICA

Na noite de sábado, 30, Mauro Carlesse foi recebido pelos ministros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Monte Sinai, no Culto Convencional ministrado pelo pastor Ivan Carlos Augusto da Fonseca. Na ocasião, Carlesse recebeu apoio desta comunidade que atua em Palmas há três décadas, a quem demonstrou sua gratidão.

“Obrigado por estarem comigo no caminho ao Senado. Busco a oportunidade de seguir trabalhando pelas famílias do Tocantins, pelos desfavorecidos. Tenho fé em Deus e em nosso trabalho, que já transformou e ainda vai melhorar muito a realidade do povo tocantinense”, disse Carlesse.