Por Redação

O Agir 36 (ex-PTC) está preparando um grande evento em Gurupi nesta quarta-feira, 6, de orientação aos pré-candidatos a deputado estadual e federal e de lançamento da pré-candidatura ao Senado do ex-governador Mauro Carlesse.

O evento terá início com a palestra do advogado eleitoral Juvenal Klayber, que apresentará aos pré-candidatos, informações relativas à legislação eleitoral vigente. Em seguida terá início os pronunciamentos políticos.

“Estamos preparando um grande evento. Já temos a confirmação de participantes de todas as regiões do Estado. Esse evento vai marcar a arrancada do Agir rumo às eleições deste ano”, frisou Sebastião Albuquerque, presidente estadual do Agir.