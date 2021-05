O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, reuniu-se nesta terça-feira, 11, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para tratar das obras da ponte de Xambioá que estão sendo executadas pelo Governo Federal e da liberação de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal que será investido nos 139 municípios. A audiência contou com a presença do senador Eduardo Gomes.

por Redação

“O presidente Bolsonaro, como sempre, nos recebe muito bem e é muito atencioso às demandas tocantinenses, por isso, tenho certeza que em breve teremos novidades quanto a esses recursos que resultarão em várias obras, gerando emprego e renda para a nossa população”, afirmou o Governador.

O Governo do Tocantins pleiteia junto à Caixa Econômica Federal um empréstimo na ordem de R$ 453 milhões que serão empregados em diversas obras como a conclusão do Hospital Geral de Gurupi (HGG), a construção do Hospital Geral de Araguaína (HGA), além de obras em rodovias como a pavimentação da TO-365, trecho que vai do entroncamento de Gurupi com a BR-153 ao Trevo da Praia, entre outras obras de infraestrutura previstas para todos os 139 municípios.

Ponte de Xambioá

A obra da ponte de Xambioá, executada pelo Governo Federal, está orçada em aproximadamente R$ 157 milhões e a previsão de entrega é em setembro de 2022.

A ponte é uma demanda antiga da população dos estados do Tocantins e Pará, e está sendo construída na BR-153 PA/TO. Contará com 1.720 metros de extensão e será a maior ponte do estado do Tocantins.