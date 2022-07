O ex-governador e pré-candidato ao Senado, Mauro Carlesse (Agir), esteve em Paraíso do Tocantins nesta quinta-feira, 30. Na ocasião, Carlesse realizou algumas visitas e concedeu entrevista à rádio líder FM, no programa Tribuna Tocantins, apresentado pelo comunicador Adão Ribeiro Kojac.

da redação

Carlesse respondeu aos questionamentos e destacou as obras e ações empreendidas durante sua gestão à frente do Governo do Tocantins. O pré-candidato ao Senado pelo Agir relembrou as dificuldades em virtude da situação financeira do Estado na época (2018) e relembrou o trabalho realizado para equilibrar as contas do Governo, reenquadrar o Tocantins na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para recuperar crédito e a capacidade de investimento do Estado. “Foi um trabalho técnico, de gestão, que precisou de muita dedicação nossa, dos nossos secretários e dos nossos servidores. A partir daí que o Governo pode voltar a pagar em dia os servidores e fornecedores e voltar a investir em grandes obras”, afirmou Carlesse.

Carlesse fez questão de recordar a população sobre as obras e ações desenvolvidas para Paraíso e região do Vale do Araguaia enquanto estava a frente do Governo. “Nas visitas que tenho feito o que mais ouço é que a população reconhece o trabalho que realizamos e o nosso compromisso com a região. Retornar a Unitins para Paraíso após mais de 20 anos e nossa Universidade beneficiando não só Paraíso, mas todo o Vale do Araguaia, assim como Unirg aqui em Paraíso, foi uma conquista muito grande e nós temos o orgulho de ter feito isso. Assim como a reconstrução da rodovia que liga Paraíso a Palmas, a conclusão da rodovia ligando Paraíso a Chapada de Areia e deixamos os recursos para recuperar até a estrada até Caseara. Teve também a reconstrução da escola JK, que era de placa, e hoje é uma escola totalmente renovada. Além da Escola de Tempo Integral, que agora foi inaugurada, mas que trabalhamos três anos para conseguir os recursos e retomar a obra”, relembrou Carlesse, que assinou ordem de serviço para retomada das obras da ETI de Paraíso em 25 de fevereiro de 2021.

“Essas obras representam o nosso compromisso com Paraíso e com o Vale do Araguaia. Elas foram realizadas para melhorar a vida das pessoas. Rodovias de melhor qualidade para termos mais segurança para viajar e escoar a produção e escolas e universidades de qualidade, que vão ajudar a formar cidadãos que terão melhores oportunidades na vida. Esse sempre foi o meu trabalho, a população vê e sabe que são melhorias de verdade”, finalizou.