por Wesley Silas

Carlesse é o segundo candidato ao senador a renunciar candidatura. O primeiro foi o Bispo Guaracy (Avante) e teve ainda candidatura de Vanderlan Gomes (PRTB) indeferida com recursos e os candidatos professora Dorinha (UB), Kátia Abreu (PP), Carlos Amastha (PSB) aguardam julgamentos das respectivas candidaturas.

“Todo mundo sabe do tamanho da perseguição que eu venho tendo desde que nós entramos no governo e fiquei por 04 anos e fiz o melhor que eu podia fazer para poder equilibrar as contas, deixar dinheiro em caixa, fazer o Programa Tocando em Frente; mas infelizmente eu fui afastado e até hoje eu não consigo me defender porque eu não sei o motivo. Então, isso tudo é perseguição, perseguição comigo, com a minha família e, recentemente, eu suspeito que o avião que eu estava foi sabotado, uma suspeita que eu tenho e as perícias estão fazendo o trabalho e eu fiquei 40 minutos em cima de Araguaína e eu não conseguia descer porque causa do trem de pouso”, disse Carlesse.