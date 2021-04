Segundo o governador Mauro Carlesse, ele juntamente com o senador Eduardo Gomes e o deputado Carlos Gaguim dispensaram a suspensão do leilão conforme foi defendido por alguns parlamentares da bancado do Tocantins e optaram pela diplomacia e assim conseguiram o equivalente a R$ 960 milhões que serão investidos no Tocantins em obras de melhorias da BR-153 como travessia urbana e alargamento de pistas.

por Wesley Silas

O leilão foi realizado pelo Ministério da Infraestrutura (MInfra), através da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na B3, em São Paulo, nesta quinta-feira (29).

No total, o consórcio vencedor vai investir R$ 1,280 bilhão na rodovia nas próximas décadas. Com a outorga de R$ 320 milhões, 75% do total – equivalente a R$ 960 milhões – serão destinados para a conta vinculada que deverá ser usada em obras no Tocantins.

Conforme Carlesse, os 75% do total que será investido no Tocantins foi aprovado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas depois de uma reunião com o ele mediada pelo senador Eduardo Gomes e o deputado Carlos Gaguim.

“R$ 960 milhões vão ficar no projeto. Vamos ter um projeto ainda melhor daquilo que tínhamos pensado”, afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. “É o primeiro leilão de uma nova era”, acrescentou, em referência ao modelo híbrido criado para as novas concessões rodoviárias.