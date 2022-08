da redação

“Meus amigos e amigas, seguimos confiantes na Justiça e já apresentamos, por meio dos nossos advogados, a nossa defesa em relação a esse processo, e mantemos a convicção de que o registro da nossa candidatura será aprovado e continuaremos normalmente a campanha rumo ao Senado Federal”, disse.

Nota de Esclarecimento – Carlesse elegível

O candidato a senador Mauro Carlesse – 360, Agir – recebeu com muita tranquilidade a informação da ação do Ministério Público Federal em relação ao registro de sua candidatura. A ação protocolizada faltando sete minutos para o fim do prazo dos pedidos de impugnação é a única que contesta a candidatura de Carlesse. Fato que reafirma a sua elegibilidade, pois se fosse o contrário, haveriam inúmeras ações no mesmo sentido.

Carlesse mantém sua confiança na Justiça e apresentará, por meio de seus advogados, a defesa em relação a esse processo, mantendo a convicção de que terá aprovado o registro de sua candidatura e continuará normalmente sua campanha rumo ao Senado Federal

Assessoria de Imprensa

Carlesse Senador 360