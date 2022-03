Por Régis Caio

Após os deputados aprovarem por unanimidade, no primeiro turno, o processo de impeachment, Mauro Carlesse declarou, por meio de nota que apresentou documentação que as combate totalmente e comprovam a inconsistência das acusações.

Confira a Nota

O governador Mauro Carlesse discorda da decisão dos deputados estaduais em aprovarem a admissão do processo de impeachment. Ao questionar as responsabilidades imputadas no processo, o governador Mauro Carlesse apresentou documentação que as combate totalmente e comprovam a inconsistência das acusações.

O governador Mauro Carlesse informa que seguirá discutindo judicialmente o processo e que confirmará sua inocência.

Assessoria de Imprensa Governador Mauro Carlesse