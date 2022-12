Por Wesley Silas

O prefeito de Cariri, Júnior Marajó tem se destacado diante o bom relacionamento com a bancada federal e com o parlamento estadual na conquista de benefícios para a comunidade rural e urbana da promissora Cariri. Uma das recentes conquistas foi uma pá carregadeira para Cariri por meio da senadora Kátia.

“Senadora esta máquina vai ajudar muito o nosso município e eu tenho certeza que vai ajudar os nossos produtores, melhorar as nossas estradas vacinais para que as pessoas possam andar com mais qualidade. Muito obrigado e Cariri estará sempre grato”, disse Marajó.