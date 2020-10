Candidatos a prefeito de Gurupi cancelam agenda política após tragédia em frente a debate

Os candidatos a prefeito de Gurupi, Josi Nunes (PROS) e seu vice Gleydson Nato (PTB), assim como Gutierres Torquato (PSB) e seu vice Eduardo Fortes (DEM), Falei Meyer e e seu vice, Davi Franco, Silvino Vitor (DC) e Drª. Eliene Pereira (SD) lamentaram a morte de uma criança, na noite desta terça-feira, 27, em frente a Câmara de Vereadores da cidade onde seria realizado o debate da Associação de Engenheiros do Sul do Estado (AESTO), que foi cancelado.

por Wesley Silas

Na nota Falei Meyer e e seu vice, Davi Franco, manifestaram pesar pelo ocorrido. “Manifestamos nossos sentimentos aos familiares e amigos por essa perda irreparável, rogando a Deus que conforte o coração de todos”.

Em nota, Gutierres e Eduardo Fortes lamentaram o ocorrido e rogaram “Deus que conforte o coração dos pais, familiares e amigos da criança neste momento de profunda tristeza e dor”.

Em respeito à morte da criança, os candidatos da Coligação Agora é a Hora, Josi Nunes e Gleydson Nato, também cancelaram a agenda da noite desta terça-feira, 27.

Os candidatos do Democracia Cristã, Silvino Vitor e sua vice prefeita Dr. Eliene Pereira também lamentaram o ocorrido e pediu “que Deus, nossa Força Maior ilumine e guarde este anjo que nos deixa,se solidariza e presta condolências a famíliares e amigos”.

Nota de pesar

Os Candidatos a Prefeito Silvino Vitor e Candidata a vice prefeita Doutora Eliene Pereira, do Democracia Cristã 27, informa que em virtude do trágico e lamentável acidente que vitimou uma criança que passava pela Av. Goiás, resolve cancelar o debate entre os candidatos a prefeito promovido pela AESTO.

Informa ainda que lamenta o fato ocorrido, e pede que Deus, nossa Força Maior ilumine e guarde este anjo que nos deixa,se solidariza e presta condolências a famíliares e amigos.

Gurupi 27 de outubro de 2020

Silvino Vitor e Doutora Eliene Pereira

Confira as notas de pesar:

NOTA DE PESAR

É com profunda tristeza que o candidato a prefeito de Gurupi Gutierres recebeu a notícia sobre a morte de uma criança, na noite desta terça-feira, 27, em frente a Câmara de Vereadores da cidade. No local seria realizado o debate da Associação de Engenheiros do Sul do Estado (AESTO), que foi cancelado.

Por conta da tragédia, a Coligação Gurupi No Caminho Certo cancelou todos os compromissos de campanha desta noite, inclusive o encontro que faria com profissionais da educação.

Consternado com o ocorrido, Gutierres roga a Deus que conforte o coração dos pais, familiares e amigos da criança neste momento de profunda tristeza e dor. “Neste momento de dor, rogamos a Deus para que conforte o coração da família e dos amigos”, disse por meio de nota.

Coligação Gurupi no Caminho Certo

Nota – Cancelamento da Agenda desta terça, 27

Os candidatos da Coligação Agora é a Hora, Josi Nunes e Gleydson Nato, informam que suspenderam toda a agenda de campanha desta terça-feira, 27, em respeito à morte de uma criança vítima de acidente de trânsito na Avenida Goiás.

O acidente ocorreu no início desta noite, em frente à Câmara Municipal, local onde iria ocorrer o debate promovido pela Associação dos Engenheiros Sul Tocantinense (AESTO), que também foi cancelado.

Neste momento de dor, rogamos a Deus para que conforte o coração da família e dos amigos.

Josi Nunes

Candidata a Prefeita de Gurupi

Gleydson Nato

Candidato a Vice-prefeito de Gurupi

N O T A D E P E S A R

O partido PATRIOTA em GURUPI, em nome do candidato a Prefeito de Gurupi, Farlei Federal, vem a publico externar profunda tristeza pelo óbito de uma criança nas proximidades da Câmara Municipal de Gurupi, onde seria realizado o 1° Debate entre os candidatos a Prefeito de Gurupi, organizado pela AESTO.

Manifestamos nossos sentimentos aos familiares e amigos por essa perda irreparável, rogando a Deus que conforte o coração de todos.

PATRIOTA 51

Brasil acima de tudo.