Ascom Amastha

“No Tocantins tem um sol para cada um, não é verdade? Então vamos investir nesse potencial natural que Deus nos deu. Temos que ter projetos de energia solar para atender toda a população e assim diminuir significativamente a conta de luz de cada tocantinense”, declarou o candidato a senador pelo PSB Carlos Amastha durante reunião política no Jardim Aureny III, na noite desta quinta-feira, 25.

A reunião teve como anfitrião o candidato a deputado estadual Júnior Brasão (PSB) e contou com as presenças dos candidatos a governador Ronaldo Dimas (PL) e a deputado federal Tiago Andrino (PSB).

Amastha disse que não vai permitir a taxação de quem investiu em energia solar. “E sabem o que está acontecendo agora? Querem colocar imposto em cima de quem investiu e quem vai investir em energia solar. Não vamos permitir. Como senador da República vou fazer todos os esforços para não permitir que isso aconteça”, destacou.*

Amastha reforçou seu compromisso de fazer mais pelo Tocantins. “Não subo em um palanque sem convicção. Jamais viria aqui, ter essa conversa de perto, olho no olho, se não estivesse disposto a colaborar com o desenvolvimento do nosso Tocantins. Vou trabalhar até o último suspiro para construir um Tocantins melhor para nossas famílias”, destacou.

Também em conversa franca com a comunidade, que o ouviu atentamente, Ronaldo Dimas destacou que “precisamos e vamos mudar a triste e dura realidade do Tocantins. E o principal mecanismo para a mudança é deixar o amadorismo de lado e acreditar e votar em políticos com experiência e com serviços prestados à população”.

Palmas Solar

Quando foi prefeito da Capital, Carlos Amastha criou o programa Palmas Solar que fomenta a geração de energia fotovoltaica em residências, comércios e indústrias, possibilitando benefícios fiscais aos contribuintes que adotarem essa forma de produção de energia limpa. Os descontos chegam até 80% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) durante o período de cinco anos. Assim como descontos no Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), na primeira transferência de imóvel.