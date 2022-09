Por: Assessoria de Comunicação

O candidato a senador Mauro Carlesse (Agir Tocantins) reafirmou nesta quinta-feira, 1º de setembro, seu compromisso de trabalhar para garantir mais oportunidades aos jovens do Tocantins por meio da educação. Carlesse lembrou que, quando governador, priorizou a ampliação da oferta de ensino superior, com a expansão da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) e da Universidade de Gurupi (Unirg), e se comprometeu a defender esta bandeira também no Senado.

Assim que assumiu o Governo do Estado, em 2018, Carlesse passou a trabalhar pela interiorização da Unitins, assim como pela ampliação da oferta de cursos e vagas e pela melhoria na estrutura física da instituição. “No Senado, vou trabalhar para levar mais cursos gratuitos para o interior. Muitos jovens não podem se mudar para a Capital ou outras cidades maiores e são obrigados a parar de estudar assim que concluem o ensino médio. Essa realidade precisa mudar”, frisou Carlesse.

Em 2019, autorizou a implantação de um campus da universidade estadual em Paraíso do Tocantins, levando à população do Vale do Araguaia acesso à educação superior gratuita. Em 2021, realizou um sonho da população do Bico do Papagaio, ao implantar o curso de Medicina no Campus da Unitins de Augustinópolis. Carlesse também encaminhou projeto de lei à Assembleia Legislativa para vincular um percentual do orçamento do Estado para a Unitins e determinou, naquele momento, estudos para implantação de mais 20 cursos no Estado.

“Muita gente não acreditava que fosse possível levar um curso gratuito de Medicina para o Bico do Papagaio, mas eu nunca duvidei. Trabalhamos por mais de um ano no projeto, que hoje está concretizado e atendendo a comunidade”, comemorou Carlesse.

Unirg em Paraíso

Considerada um verdadeiro patrimônio deixado pelo ex-prefeito de Gurupi Jacinto Nunes para a região sul do Tocantins, a Unirg teve seu status alterado de Centro Universitário para Universidade na gestão de Carlesse. Esse foi um passo determinante para o que viria em seguida: a expansão da instituição para outras regiões do Tocantins.

Em janeiro de 2021 Carlesse assinou o decreto que credenciou o campus da Unirg em Paraíso do Tocantins e, pouco tempo depois, autorizou a abertura do curso de Medicina na universidade.

Compromisso

No Senado Federal, é compromisso de Carlesse destinar recursos para a construção das sedes próprias da Unitins em Augustinópolis e em Dianópolis, para a manutenção dos cursos já existentes e para a expansão da Universidade nos polos que venham a ser implantados nos próximos anos. “Essa é uma bandeira da qual não abro mão, porque acredito que todo jovem merece ter a oportunidade de um futuro melhor”, finalizou.