da redação

Pela manhã o candidato ao senado, Ataídes Oliveira (PROS) reuniu pela manhã com empresários no Shopping Araguaia, ocasião em que o candidato pediu o empenho e união da classe para mudar o sistema de representatividade por meio de candidato que não são políticos de carreira e sem experiência em gestão como acontece com os empreendedores bem sucedidos em seus negócios. “Vamos nos unir para mudar colocar pessoas que sabem e tem experiência em gestão. Por isso eu preciso que vocês participem da política”, disse que recebeu apoio de empresários, entre eles o ex-presidente da Acig, Adailton Fonseca. “Quero que um dia um de vocês diga que quer ser prefeito de Gurupi”, reiterou Ataídes.

A concentração acontece às 15 horas, no estacionamento do Shopping Araguaia. “Convido toda a população de Gurupi para que venha participar com a gente desta grande caminhada, e que venha também adesivar seu carro, sua moto ou bicicleta. Estamos em um momento importante da nossa campanha e precisamos contar com o apoio de todos aqueles que buscam renovação e querem um Tocantins diferente com menos corrupção e com mais projetos e ações que beneficiem o povo”, disse o candidato ao Senador.