O candidato ao Governo do Tocantins pelo PSD, Irajá, participou da missa em homenagem ao Nosso Senhor do Bonfim, nesta segunda-feira, 15, em Natividade. A celebração reúne milhares de pessoas de todo o Estado em 12 dias de festa, e faz parte da romaria que é a maior peregrinação religiosa do Tocantins.

“Esse evento é uma tradição do nosso calendário há mais de duzentos anos. É importante preservar nossas tradições, isso fortalece nossa fé, nossa história e nossa cultura”, destacou Irajá. “É uma alegria estar aqui e compartilhar dessa manifestação de fé e gratidão dos tocantinenses que, através dessa romaria, pagam suas promessas e agradecem pela cura de uma enfermidade ou pela conquista de algum objetivo pessoal ou profissional”, completou.

Antes e depois da missa, o candidato conversou com várias pessoas e reforçou o compromisso de trabalhar por um novo Tocantins. “É uma alegria e um prazer muito grande poder conversar com tantas pessoas batalhadoras, gente movida pela fé, e também reencontrar lideranças políticas comprometidas com os tocantinenses. Juntos, vamos construir um Estado cada vez mais forte”, frisou Irajá.