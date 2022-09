Por Ascom Amastha

Ao trafegar pela BR-153, no trecho recentemente concedido à iniciativa privada, o candidato ao senado pelo PSB Carlos Amastha se deparou com a má qualidade dos serviços feitos na rodovia e se comprometeu a lutar pela duplicação imediata do trecho e pela isenção do pedágio para os moradores de Aliança do Tocantins, Alvorada, Figueirópolis, Gurupi e Talismã.

“Quando será que nossos governantes vão ter vergonha? Que absurdo, cobrar pedágio em uma estrada arrebentada dessas, onde transita toda a riqueza do Brasil, isso é uma vergonha. Essa é nossa representação parlamentar federal, como pode permitir um absurdo desse? Estão só tapando buraco e cobrando pedágio. Quando eu permitiria um negócio desses? Nunca”, ressaltou Amastha.

O futuro senador Carlos Amastha ressaltou ainda que lutará pela duplicação do trecho que pertence ao Tocantins. “A duplicação está chegando até a entrada do Estado e nós aqui não temos nem previsão de quando acontecerá essa duplicação para o Tocantins. Mas a concessão já nasce para nós com o pedágio. Isso não é justo. Nós precisamos desse desenvolvimento, mas o morador local não pode ser punido, para se locomover tem que ter uma gratuidade garantida. É um direito e vamos lutar pelas duas coisas, antecipar essa duplicação e a gratuidade para os moradores locais. Esse pedágio não pode ser empecilho para o morador da região”, concluiu.

Amastha gravou um vídeo-compromisso para os moradores das cidades da região Sul do Estado, reiterando essa bandeira, uma vez que já se especula que logo após as Eleições 2022, a cobrança passará a ser de R$ 11,40. “Isso foi aprovado pela bancada federal. Como pode isso? Vamos lutar pela gratuidade e pela duplicação urgente”, reiterou.

Concessão

Leiloada em abril de 2021, a concessão terá duração de 35 anos e somará em seus dois ciclos de investimentos R$ 15,2 bilhões, com a previsão de duplicação do total de 623 km de rodovias. O primeiro ciclo de investimentos se estenderá até o ano de 2031. Já o segundo se iniciará em 2040 e se estenderá até 2046, finalizando as obras de duplicação dos 265 km restantes.

As rodovias compreendem um total de 850,7 km de extensão, fazendo a ligação entre o Meio-Norte e o Centro-Sul do país, com trechos das rodovias BR-153, BR-080, e BR-414, nos estados de Goiás e Tocantins. O projeto contará com nove praças de pedágio e tarifa diferenciada para pista duplicada. A BR-153 conecta as regiões portuárias do Pará e Maranhão com o Centro-Oeste, de vocação agrícola. Os trechos concedidos passam por 38 municípios.