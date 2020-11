Candidato a Prefeitura de Peixe, Dr. Giovanni repudia Fake News envolvendo o seu nome em denúncia de estupro em Goiás

Conforme a assessoria do candidato, na manhã dessa quinta-feira, 12 de novembro, véspera da votação das Eleições 2020, iniciou-se veiculação de vídeo fake, uma simulação de programa de notícias, onde acusava de forma criminosa, o candidato a prefeito do município de Peixe – Tocantins, Dr. Giovanni, de ter cometido delito na cidade de Goiânia.

por Redação

“Não tem o menor fundamento, não existe este fato e é simples de comprovar. Entre no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e pesquise o meu nome para saber se eu respondo algum processo lá. Ligue no IML de Goiás, como colocaram no vídeo, e pergunte se tem algum registro de algum fato desta natureza com o meu nome? Vocês observarão que não se passa de mais uma mentira praticada por aqueles que só sabem trabalhar usando a mentira”, disse o candidato a prefeito, Dr. Giovanni.

Confira abaixo reportagem fake enviado pelo candidato à redação do Portal Atitude:

O vídeo não mostra, nomes, nem divulga qualquer contato para que nossa equipe de reportagem pudesse averiguar a veracidade da matéria em questão. Conforme a assessoria de Dr. Giovanni, o IML de Goiânia, informou que não tem registro de qualquer processo envolvendo os dados pessoais que passamos, no caso o candidato Dr. Giovanni. Entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, na divisão de processos criminais da Polícia Civil do Estado de Goiás, também sem sucesso, não foi encontrado qualquer registro ou processo envolvendo o candidato.

“Eu não posso concordar que vivemos numa sociedade onde a mentira pode prevalecer. O que fizeram foi uma montagem. Uma mentira sem pé e sem cabeça. Criaram um jornal falso para veicular esta mentira. Um jornal que não tem endereço, não tem apresentador, não tem telefone e nem página na internet. Fui uma notícia mentirosa para tentar denegrir a minha imagem, simplesmente porque sou candidato a prefeito de Peixe e a sociedade peixense, naturalmente, não pode concordar com isso”, disse Giovani.

Em um vídeo enviado ao Portal Atitude, Dr. Giovanni, negou qualquer vínculos da sua pessoa a atos ilícitos, ou hediondo, o mesmo se colocou a disposição para qualquer esclarecimento, e explicou que nas últimas pesquisas internas, feitas para direcionamento dos trabalho, todas elas mostrava sua liderança, e que esse, todavia, seria a única justificativa para tais atitudes.

” Podem estarem certos que vão responder um processo criminal e de indenização por danos morais, porque a mentira só prevalece quando a verdade não chega e a verdade chegou e estou aqui de público”, disse o candidato.