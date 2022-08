Por Wesley Silas

Após a publicação da matéria na noite da segunda-feira, 22, a assessoria do candidato Marcos Duarte ligou na redação do Portal Atitude para cobrar a retirada da matéria do ar; o que vai contra os princípios do jornalismo, pois o conteúdo foi veiculado e embasado em material publicado na rede social do candidato, conforme mostram as imagens abaixo que comprovam a nãoexistênciade fake news, contrariando o que ele diz na nota:

“Sigo e seguirei sempre aliado e fiel ao projeto da Convenção Madureira em apoiar Felipe Martins a deputado federal”, disse o candidato.

Confira a íntegra da nota

Eu, Marcos Duarte, candidato a Deputado Estadual, informo que não procede a informação de que estou apoiando o candidato a Deputado Federal, Alexandre Guimarães. A publicação em questão se refere a um flyer feito por uma eleitora que apoia Alexandre e que foi apenas repostado por mim.

Sigo e seguirei sempre aliado e fiel ao projeto da Convenção Madureira em apoiar Filipe Martins a Deputado Federal.

Infelizmente nesse período de campanha surgem muitas fake news de adversários políticos com o intuito de confundir o eleitor.

Portanto, ressalto mais uma vez a minha parceria e lealdade com a Convenção Madureira e com o próximo Deputado Federal, Filipe Martins.

Marcos Duarte

Candidato a Deputado Estadual