Candidata a vereadora se arrepende de ter dado entrevista e se contradiz ao tenta denegrir imagem do Portal Atitude

Tentativas de rotular, criar fake News contra jornalista em grupos de whatsapp, questionar entrevistas em debate político após 07 meses da sua publicação e, por último, não foi surpresa a tentativa da candidata Dell (PSC) tentar em vão descredibilizar o Portal Atitude com contradições da sua própria fala em que ela se vitimiza ao citar o fundo partidário do PSC , conforme mostra esta matéria.

por Wesley Silas

A evolução de fake News nesta eleição se tornou algo incontrolável pela justiça Eleitoral e desafiadora por quem exerce a profissão de jornalistas na busca da apuração criteriosa dos fatos com equilíbrio emocional.

Na noite de quarta-feira, 05, um leitor do Portal Atitude fez a interlocução com a redação para postar a indignação Adeide Alves Pereira, conhecida como Dell que, aparentemente, estaria indignada com o favorecimento do fundo partidário do PSC e indícios de candidaturas laranjas em razão do novo quociente eleitoral, conforme mostra abaixo a conversa entre candidata com a fonte do Portal Atitude.

Não foi a primeira vez que Dell procurou o Portal Atitude. Em agosto ela chegou a divulgar movimento online contra candidaturas laranjas na política em defesa da candidatura feminina. Por ser uma bandeira justa o Portal Atitude ofereceu na noite de ontem novo espaço para ela expusesse a luta das mulheres e dos desiguais que não estariam recebendo a mesma proporção o fundo partidário. No final da entrevista Dell informou que iria gravar um vídeo e a reportagem chegou a insistir para que ele fosse postado na matéria, mas ela resolveu divulga-lo após a publicação da matéria com interpretação, completamente, deturpada com mensagens de apoio aos candidatos da sua majoritária. Durante a entrevista a reportagem chegou a confundir o PSC com o PSL e Dell explicou que se tratava do PSC. “Você pode fazer a coisa [matéria] e depois eu complemento [com o vídeo] porque eu acho que isso ai vai virar uma bola de neve”, disse Dell.

A bola de neve foi criada pela candidata após a veiculação da matéria e piorou após a candidata Del gravar um vídeo de caráter estético e sem rigor jornalístico com informações inverídicas como se os leitores do Portal Atitude e seus seguidores não soubessem reconhecer ou contrapor informações propositalmente falsas, sem nenhum critério de apuração. “Estou aqui para manifestar sobre uma matéria que ficou um pouco tendenciosa e tem gente interpretando errado […] Outra coisa que não saiu na matéria (sem ela ter citado na entrevista) eu tenho que agradecer a majoritária em nome do Gutierrer e Eduardo eu não teria material para fazer minha campanha”, disse Dell no vídeo: