Candidata a vereadora do MDB anuncia desistência da candidatura e apoio a Josi Nunes e Gleydson Nato

A candidata a vereadora pelo MDB Ana Beatriz Cavalcante, partido que integra a coligação do candidato Gutierres Torquato, anunciou nesta segunda-feira, 19, desistência da sua candidatura à Câmara Municipal e apoio a Josi Nunes e Gleydson Nato, candidatos a prefeita e a vice-prefeito de Gurupi pela Coligação Agora é a Hora.

por Redação

Ana Beatriz Cavalcante é filiada do MBD há dois anos e contou que optou por declarar apoio a Josi e a Gleydson por entender que eles são os melhores nomes para administrar Gurupi.

“Josi Nunes e Dolores [mãe de Josi] têm uma história no MDB, tem as suas raízes no partido. O verdadeiro MDB está com Josi e Gleydson. Tenho certeza de que eles têm os melhores projetos para a Prefeitura de Gurupi e são o que a nossa cidade precisa”, afirmou.

Josi e Gleydson destacam a importância dos apoios que a campanha tem recebido. “Estamos felizes porque cada dia estamos recebendo mais apoio e a sociedade gurupiense está entendendo que temos compromisso com a nossa cidade e os melhores projetos. Dessa forma, está aderindo à nossa candidatura”, destacou Josi.

“Recebemos mais um importante apoio. A nossa gente de Gurupi tem entendido que o melhor projeto para a nossa cidade é Josi Nunes e Gleydson Nato”, concluiu Gleydson Nato.

Apoio da parte boa do MDB

No último dia 15 de outubro, o presidente de honra do MDB do Tocantins, Derval de Paiva, participou de reunião promovida pela Coligação Agora é a Hora e fez questão de usar da palavra para declarar seu apoio à chapa de Josi e Gleydson.

Derval relembrou as décadas de amizade e companheirismo político no MDB ao lado da família Nunes, contou fatos históricos. Outros emedebistas que subiram ao palanque e reforçaram o coro de apoio a Josi e Gleydson foi o deputado estadual Valdemar Junior e o ex-prefeito de Palmas, Raul Filho.