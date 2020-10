Candidata a prefeita de Crixás tenta agredir opositores durante carreata

Depois de polêmicas ocorridas em Formoso e Dueré no final de semana, em Crixás, localizada na região centro-sul do estado, os ânimos exaltaram entre os candidatos com agressões durante uma carreata do candidato Crentão (PL) onde a candidata Flávia do Leitoa (SD) tentou atacar seu opositor.

Por Wesley Silas

Conforme um morador de Crixás, os momentos de tensão foram registrados em vídeos gravados por volta das 17hs do domingo, 18. Em um deles aparece a candidata a prefeita, Flávia do Leitoa agredindo componentes da carreata do Crentão. O morador relata ainda que Flávia estava vestida em uma blusa azul e calça preta e segundo ele uma mulher parente da candidata a prefeita aparece com uma bandeirola agredindo nas pessoas da carreata do Crentão.

“Neste vídeo a própria candidata a prefeita tenta agredir para tirar a carreta do pessoal do candidato a prefeito Crentão, inclusive o meu pai foi no comício deles com um amigo dele e foram agredidos fisicamente. O meu pai foi empurrado e o amigo dele foi agredido por manifestantes da candidata Flávia do Leitoa”, disse.

Em outro vídeo, segundo moradores de Crixás, flagra o momento em que o motorista Djalma que apoia a candidatura de Crentão é agredido por Luzicleiton conhecido como Leitoa, esposo da candidata Flávia do Leitoa.

A reportagem do Portal Atitude não conseguiu contato com a candidata Flávia do Leito, mas reserva espaço para manifestação do direito do contraditório.