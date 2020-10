Candidata a prefeita de Crixás diz que foi injustiçada e garante que não agrediu cabos eleitorais de seu opositor

No entendimento da candidata Flávia do Leitoa (SD) ela e seu esposo, Luzicleiton, conhecido como Leitoa, foram vítimas das provocações dos seguidores do candidato Crentão (PL). “Pedimos aos nossos adversários que sejam responsáveis com aquilo que falam”, disse a candidata por meio de uma nota.

por Wesley Silas

Os momentos de tensão foram registrados dois vídeos gravados por volta das 17hs do domingo, onde o grupo de seu adversário Crentão (PL) afirmaram que teriam sido agredidos por Flávia do Leitoa (SD) e seu esposo. Contudo, a assessoria de Flávia do Leitoa (SD) interpretou que o grupo do Cretão teria jogado a camionete para cima dos eleitores de Flávia do Leitoa (SD).

Conforme a nota, considera as denúncias da equipe do candidato Crentão como caluniosas e difamatórias.

“Uma concentração de pessoas que apoia esta coligação, estava pacificamente próximo ao Comitê nosso e que em momento algum fomos agredir ou desrespeitar qualquer pessoa ou politico do grupo opositor”, diz a nota.

“Houve um pequeno tumulto na rua próxima ao comitê e que associaram isso ao nosso grupo, fato mentiroso, pois, rechaçamos veementemente toda e qualquer forma de violência contra qualquer cidadão ou cidadã”, completa.

Confira abaixo a íntegra da nota:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Candidata a Prefeita Flávia do Leitoa vem a público esclarecer sobre calúnias e difamações feitas pelos nossos adversários neste domingo dia 18 de outubro do ano de 2020. Uma concentração de pessoas que apoia esta coligação, estava pacificamente próximo ao Comitê nosso e que em momento algum fomos agredir ou desrespeitar qualquer pessoa ou politico do grupo opositor.

Houve um pequeno tumulto na rua próxima ao comitê e que associaram isso ao nosso grupo, fato mentiroso, pois, rechaçamos veementemente toda e qualquer forma de violência contra qualquer cidadão ou cidadã. Os apoiadores e eleitores da nossa campanha estavam próximo ao local do ocorrido e se manifestaram democraticamente, como é de direito de acordo com a nossa Carta Magna, sem agredir ninguém. Sem ter certeza dos fatos associou o episódio ao nosso povo e a mim Candidata, com isso eles só instiga a violência, talvez esse seja o objetivo deles para nos culpar por qualquer incidente que tenha ocorrido ou possa vir a ocorrer.

É necessário ter consciência e certeza dos fatos para depois divulgá-los, se ocorre o contrário, num momento de campanha política como o que estamos vivendo isso pode trazer sérios problemas, diante disso pedimos aos nossos adversários que sejam responsáveis com aquilo que falam. Nossa Crixas tem um histórico positivo de cidade tranquila e no que depender de nós esse título nossa cidade não perderá. Nossa coligação é formada e abraçada por pessoas de bem, não é do nosso feitio praticar ou instigar a violência ou mentiras. Amamos Crixás, somos da paz, pregamos a decência e os bons costumes, assim tem sido e assim será, não só neste momento de campanha política, mas em todos os momentos de nossas vidas.