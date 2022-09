Por Redação

Com uma vida pautada pela defesa da educação no Tocantins, a professora e pedagoga Adriana Aguiar anunciou nesta terça-feira (06) apoio à candidatura da senadora Kátia à reeleição. Adriana foi secretária Estadual de Educação por cinco anos e tinha a intenção de concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados nestas eleições. Segundo ela, a escolha por Kátia é um reconhecimento ao serviço já prestado por ela em Brasília.

“Estou vindo de um processo muito dolorido. Isso é o que acontece quando uma mulher não valorizar o trabalho da outra. Agora venho apoiar uma mulher com quem tenho uma ótima relação, que tem serviço prestado e todas as condições de continuar contribuindo com o nosso Tocantins”, destaca Adriana

O anúncio aconteceu na casa da senadora Kátia, onde Adriana também conversou com a prefeita Cinthia Ribeiro e com o candidato a deputado Estadual Eduardo Mantoan. Com mais de R$ 700 milhões de recursos destinados para o Tocantins e uma atuação de destaque no Congresso, Kátia também tem um papel importante na educação brasileira, bandeira de Adriana. No Senado, Kátia votou a favor da lei que Instituiu o Sistema Nacional de Educação – o chamado SUS da Educação). Entre outros projetos, Kátia foi a favor da lei que destina parte dos recursos do Pré-Sal para a educação e pela prioridade de matrícula de crianças e adolescentes com deficiência em creches, em pré-escolas e em instituições de ensino fundamental ou médio públicas ou subsidiadas pelo Estado.