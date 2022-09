A Frente Juntos Pelo Brasil reuniu ontem em Palmas, para planejar a reta final da Campanha Lula/Alckmin na Capital. Participaram da reunião pelo Partido dos Trabalhadores Donizeti Nogueira, Edy Junor, Antonio Edis, Ana Cleia, Cicero Belem, Messias do MST, Cirineu Rocha do MAB; pelo PCdoB Germana Pires, Emival Dalat; pelo REDE Angélica Lima e Deusivete; pelo PV Mateus; pelo PSOL Fátima Dourado; e, pelo PSB Amanda Sobreira.

Após avaliarem o estágio da Campanha, resolveram organizar, na quinta-feira, 08, a Coordenação da Campanha Lula/Alckmin Presidente na Capital do Estado.

“Com o objetivo de dar uma referência aos apoiadores do Presidente Lula nestas eleições, vamos às ruas a partir deste sábado, 10 de setembro, com distribuição de material, bandeiraço, panfletagem e pedido de voto no corpo a corpo pelas quadras e bairros de Palmas. Um espaço físico será inaugurado nos próximos dias para distribuição de material e reuniões. Integram a coordenação, um representante de cada partido”, informou a assessoria da campanha, destacando os nomes de Donizeti Nogueira, do PT; Emival Dalat, do PC do B; João Braga, do PSB; Julia Albuquerque do PV, do PSOL, Fátima Dourado e Fábio Ribeiro do REDE.

A coordenação escolheu uma executiva composta por Donizeti, Dalat e João Braga. O grupo aprovou uma série de ações que serão executadas na reta final do primeiro turno das eleições.