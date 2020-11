Campanha de Ronison Parente ganha força com apoio do vice-governador e do líder do governo Ivori de Lira

Em um dia de muitos boatos sobre a participação do governo do Estado na campanha de Ronison Parente, a noite os fatos se confirmaram, com a presença do Vice Governador Wanderlei Barbosa, do Líder do governo na Assembleia legislativa, Deputado Ivori de lira e do Assessor Especial do Gabinete do Governador, suplente de deputado Lázaro Botelho.

por Redação

Em um momento decisivo nesta reta final de campanha, uma grande multidão ocupou as imediações da Praça São João Batista, na Avenida Jk, para ouvir o candidato a Prefeito, que fez um forte discurso.

“A participação do Governador Mauro Carlesse é importante. A vinda do Vice Governador Wanderlei Barbosa e do Líder do governo Ivori de lira, tem um significado forte para nossa campanha. Ganhando as eleições precisaremos estabelecer forte parceria com o Governo do Estado para darmos soluções urgentes aos problemas de nossa cidade”, disse Ronison Parente.