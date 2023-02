Por Redação

O autor da honraria foi o vereador e presidente da Casa, Manin do Zorra, que destacou o trabalho, a importância do trabalho do secretário para Dianópolis e para o Sudeste do Tocantins.

“É um orgulho ter um filho de Dianópolis com uma caminhada pública tão bonita, transparente e com tantos serviços prestados pelo Brasil. Nada mais justo do que reconhecermos os valores e a representação deste ilustre filho da Terra das Dianas, hoje representante da nossa cidade, do Sudeste, em uma pasta tão importante como a Secretaria Estadual da Cultura e do Turismo tocantinense”, argumentou.

Presente na sessão, Hercy Filho agradeceu a homenagem. “Eu não tenho palavras para agradecer uma homenagem tão especial, que com toda certeza além de estar em meu coração, fará parte da minha carreira profissional. O vereador tem um importante papel na construção de uma sociedade democrática. Receber esse reconhecimento, é motivo de orgulho. Sou filho de Dianópolis, e por mais distante que a gente vá, as raízes estão sempre aqui”, agradeceu.

Hercy Ayres Rodrigues Filho, nasceu em Dianópolis, é filho de Maria Dolores Aires Rodrigues e Hercy Aires Rodrigues. Ex-prefeito de Dianópolis, foi diretor de habitação do estado do Tocantins, chefe de gabinete do Detran/TO, chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Políticas do Turismo, chefe de gabinete da Embratur, chefe de gabinete de Ministro de Estado do Turismo, tendo por cinco vezes assumido interinamente o cargo de Ministro do Turismo e atualmente é o secretário estadual de cultura e turismo do Tocantins.