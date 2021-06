O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE), aprovou por unanimidade as contas da Câmara Municipal de Cariri do Tocantins, referente ao exercício de 2019.

A informação foi publicada no Boletim Oficial do TCE/TO da última quarta-feira, 16 de junho. As contas são de responsabilidade da gestão do vereador e presidente da Casa de Lei, professor Ederson Soares.

Os conselheiros não constataram qualquer irregularidade, aprovando as contas por unanimidade.

As contas da Câmara de Cariri do Tocantins obedecem a Lei de Responsabilidade Fiscal que determina sobre as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

De acordo com o vereador presidente, o trabalho sério do Legislativo Municipal requer responsabilidade com aquilo que é público. O resultado da aprovação, segundo ele, é fruto de uma gestão que trabalha de forma planejada e transparente.