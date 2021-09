Garantir mais segurança e proporcionar um espaço com mais qualidade e conforto para a população. Com esse objetivo a Câmara Municipal de Cariri passou por reforma e está de cara nova. O espaço agora mais moderno recebeu a 1° sessão ordinária do mês deste semestre, na última terça-feira, 31 de agosto.

No retorno aos trabalhos, o presidente da Casa de Lei, professor Ederson Soares, deu as boas-vindas à equipe que integra os serviços administrativos e aos colegas vereadores. “A Câmara de Cariri precisava de uma nova identidade, a altura da nossa comunidade. Além de problemas estruturais, que já trouxeram prejuízos, a exemplo do telhado a instalações elétricas, o prédio não possuía uma ergonomia que fosse adequada ao acesso da população, principalmente quando falamos sobre acessibilidade. Agradeço o empenho e dedicação de toda equipe que contribuiu para que alcançássemos esse objetivo e claro, aos colegas de bancada que agora contam também com um espaço melhor para desenvolver nossos projetos”, enfatizou.

Um dos problemas do prédio era o telhado antigo, que no período de chuva, por não ter altura suficiente, infiltrava água, rachando forro, problema que já trouxe vários prejuízos para a Câmara. Além dos problemas de rachadura, umidade e goteiras por problemas no telhado.

Na realização das obras houve a substituição integral do telhado e das madeiras por ferro, com levantamento das paredes, reforma da estrutura elétrica, pintura integral e benfeitorias para adaptações da edificação às normas de acessibilidade, reforma do plenário, além da substituição de todo equipamento de som da Casa.

Também foi realizada a substituição da fachada, com abertura mais ampla para acesso da população ao plenário. “A reforma é também uma forma de garantir a preservação do patrimônio público”, frisou o presidente. No retorno dos trabalhos, a sessão contou com a apresentação de 09 projetos do executivo municipal e 01 do Legislativo, de autoria do presidente, professor Ederson Soares, que dispõe sobre a denominação do prédio da Câmara Municipal de Cariri do Tocantins, com a proposta de chamar-se: Casa de Leis Vereador Arivan Alves de Oliveira, em homenagem ao ex parlamentar, que foi vereador por quatro mandatos e faleceu no dia 18 de agosto, vítima de complicações da Covid19.