Por Redação

A próxima ferramenta a ser implantada será o sistema de tramitação de processos legislativos online, onde todas as proposituras legislativas serão protocoladas e processadas integralmente por via eletrônica e poderá ser acompanhada em tempo real.

Além da transparência que proporcionará a ferramenta, pois o cidadão poderá, por meio do site da Casa, www.araguaina.to.leg.br , acompanhar em tempo real e de qualquer local a tramitação das proposituras, o sistema trará uma economia de implementos de informática e papel na ordem de 80%.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Marcos Duarte, a transparência é uma marca do Poder Legislativo de Araguaína.

“A população ficará ainda mais integrada aos trabalhos, podendo participar com voz ativa. O nosso compromisso também é com a responsabilidade ambiental, pois haverá uma economia considerável de papel. Com esse sistema digital toda a população poderá acompanhar de forma online as tramitações dos projetos de leis e requerimentos”, afirmou o presidente.