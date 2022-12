Por Redação

Maria Fernanda Ramo Coelho é funcionária de carreira aposentada, ela é próxima ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas, segundo interlocutores, informaram ao Globo que Maria Fernanda preferia assumir um cargo relevante no Ministério das Cidades, que será recriado.

“Além disso, na equipe de transição, passou a ganhar força o nome da senadora Kátia Abreu (PP-TO) para assumir a presidência do Banco do Brasil (BB). Ex-ministra da Agricultura de Dilma Rousseff, a senadora conta com a simpática da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para o posto. Há um desejo de que o banco seja presidido por uma mulher no governo Lula”, informou o Globo.

Kátia Abreu foi sondada para ocupar uma vice-presidência do BB, mas o que ela deseja mesmo é estar na presidência. A ex-ministra é ligada ao agronegócio, um dos principais focos do BB.