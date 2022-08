Por Aurielly Painkow

Na ocasião, o candidato Wanderlei Barbosa, apresentou propostas e respondeu perguntas feitas pelos empresários convidados dos mais diversos setores industriais. O candidato deixou um termo de compromisso político-eleitoral assinado com o setor produtivo: comércio, indústria e serviço.

O presidente da FIETO, Roberto Pires, ressalta que o evento é importante para mostrar aos candidatos que a indústria tem uma representação comprometida, organizada e preparada para contribuir com o desenvolvimento do Tocantins. “Nosso desejo é que os governadoráveis tenham compromisso e propostas que estejam em consonância às demandas reais do setor industrial”.

Café com Governadoráveis

Café com Governadoráveis é um evento tradicional realizado pela FIETO com o objetivo de ouvir os candidatos do Tocantins, apresentar a Carta da Indústria com as informações e prioridades do setor, como também uma oportunidade de colocar os empresários do segmento para debater as demandas do setor e questionar os planos e projetos apresentados pelos candidatos.

Nesta edição do Café foram selecionados quatro candidatos que estarão na FIETO em quatro dias distintos, por ordem de sorteio. O primeiro foi o governador Wanderlei Barbosa, já nesta terça-feira, 23/08, será a vez de Paulo Mourão, no dia 29/08, Ronaldo Dimas e 31/08 Irajá Abreu.