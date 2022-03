Por Redação

Cumprindo compromissos de trabalho em defesa do Tocantins, em Brasília (DF), a deputada federal Professora Dorinha (UB/TO) participou de encontro, nessa terça, 15, com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), onde reafirmou o seu compromisso com a educação no processo de construção para o cumprimento do piso dos professores em 33%.

“Cabe a União fazer a complementação aos municípios que não conseguirem pagar o piso com a definição de critérios. Estou à disposição!”, frisou.

Mais tarde, Dorinha esteve em reunião na sede do União Brasil na capital federal, seguida por sessão deliberativa da Câmara dos Deputados. Entre as proposições aprovadas, está o PL 1529/2021, que institui a Política Nacional de Valorização das Mulheres na Área de Segurança Pública. A parlamentar também apoiou a aprovação do PL 2753/2021, que garante os repasses financeiros às entidades prestadoras do Sistema Único de Saúde (SUS), não exigindo o cumprimento das metas em razão da pandemia de Covid-19. Ambas as proposições, a partir de agora, seguem para apreciação do Senado.

Na quarta-feira, 16, Dorinha se reuniu, em audiência, com o Secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Luiz Rabelo, acompanhada também de representantes da UNDIME/TO, como a presidente Francinete Ribeiro, bem como o Coordenador da Rede de Colaboração do Tocantins, Leonardo Victor, entre outros. O encontro foi para apresentar dois projetos de formação: Sistema Nacional de Educação e Alfabetização de Educação Infantil.

A parlamentar também recebeu o prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais, em seu gabinete, e o diretor do Grupo Mais Autonomia – Tecnologia Assistida, Daron Sadka, para apresentação do produto de tecnologia israelense, que permite a inclusão de pessoas cegas ou com deficiência visual. “Achei incrível e, como presidente da Comissão de Educação, vejo o produto como um grande avanço no desenvolvimento da Saúde e da Educação do País”, finalizou Dorinha.