da redação

Segundo os moradores, nos últimos anos, Dr. Murilo conquistou a confiança e o afeto dos moradores de Brejinho de Nazaré, transformando-se em um médico muito querido e respeitado. “Seu atendimento atencioso e sua disponibilidade para cuidar da saúde da população o tornaram uma figura essencial na cidade”, disse um morador que não quis ser identificado.

Já José Silva afirmou que a demissão veio após o prefeito se sentir ameaçado diante da popularidade do médico. “Demitiu por insegurança a popularidade do dr Murilo e assustou o gestor que é candidato à reeleição, tudo isso sem nenhuma declaração do médico sobre candidatura, Murilo não é eleitor do município, ora diante do ocorrido, ou seja impedido do exercício da profissão por insegurança política do prefeito, é muito triste para o estado democrático de direito”, relatou.

Nossa equipe tentou contato com o prefeito da cidade para ouvir a sua versão, mas não tivemos êxito.