por Redação

Araguaína receberá a visita do presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, na próxima terça-feira, 22. Junto com o prefeito Wagner Rodrigues, ele vai vistoriar as obras da Prefeitura que têm parceria com o Governo Federal. Os convênios ativos somam mais de R$ 328 milhões, entre emendas parlamentares e propostas voluntárias, para obras e aquisições que estão em licitação, execução, fase de projeto ou já tiveram conclusão.

O presidente deve chegar no Aeroporto Regional de Araguaína, às 9 horas, junto com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o senador tocantinense Eduardo Gomes e outras autoridades.

“Tenho certeza de que os ministros Gilson Machado e Milton Ribeiro levaram boas impressões para o nosso presidente, além do ótimo trabalho prestado pela nossa bancada federal. Isto motivou ele a querer ver de perto o que temos realizado aqui”, afirmou Wagner.

Dentre as obras estão as já concluídas, como a Via Lago e o Complexo Esportivo Beira Lago. Em execução há a 2ª etapa da Via Norte, que fica entre os setores Araguaína Sul e Costa Esmeralda, e a Escola de Tempo Integral da Vila Azul. Em fase de licitação, Araguaína tem a canalização do Córrego Baixa Funda e o calçadão da Avenida Cônego João Lima. Com recursos garantidos e em fase de projeto há obras como a infraestrutura do Setor Sonhos Dourados.

Agenda da primeira-dama

Madrinha do Hospital de Amor, Michelle Bolsonaro foi convidada a conhecer os três serviços da Prefeitura que têm parceria com a instituição de Barretos, o CER (Centro Especializado em Reabilitação) e a Oficina Ortopédica, já em funcionamento, e a Clínica da Mulher, que está em fase de implantação. Também foi sugerido visita à Clínica-Escola Mundo Autista, que é referência nacional, e o recém-inaugurado PAI (Pronto Atendimento Infantil).