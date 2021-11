Share on Twitter

por Wesley Silas

Na entrevista à CNN Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, avaliou a situação do atual governo brasileiro.

“Acho que o presidente acabou aprendendo com as derrotas que sofreu. Nos vetos, na falta de apoio, acabou mudando para o apoio político tradicional e ganhando algum tipo de estabilidade num governo que estava bastante instável”, avaliou Gilmar.

Na entrevista, o ministro do SFT, afirmou que “as sucessivas derrotas em votações no Congresso” levou o presidente a se aproximar da política tradicional e ganhar estabilidade no seu governo.

“O presidente, quando assumiu lá atrás, disse que não repetiria o modelo do presidencialismo de coalizão e acabou optando por apoio parlamentar a partir das bancadas temáticas. As bancadas temáticas são muito fiéis aos seus próprios interesses. Quando se trata de votar uma emenda específica, que afeta daqueles que eles representam, aí já apresentam dúvidas”, avaliou o ministro sobre os motivos que levaram Bolsonaro a uma mudança de rumos”, disse à analista de política da CNN Thais Arbex.

A entrevista foi concedida diretamente de Lisboa, em Portugal, onde o instituto jurídico em que Gilmar Mendes é sócio organiza o Fórum Jurídico, com participação de políticos e personalidades jurídicas renomadas do País. (Com informações da CNN e revista Carta Capital).