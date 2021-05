Share on Twitter

O presidente da República Jair Bolsonaro estará passando rapidamente pelo Aeroporto Lysias Rodrigues, em Palmas, na manhã desta quinta-feira, 20, para troca de avião. O Presidente tem agenda no Maranhão para inauguração de uma ponte.

por Régis Caio

Segundo aliados, Bolsonaro deve conversar com autoridades políticas do estado, como o governador Mauro Carlesse, no aeroporto da capital. Nas redes sociais, grupo de apoiadores estão programando um movimento para recepcionar o presidente.

Depois o chefe do executivo brasileiro seguirá para Alto Parnaíba (MA) para inauguração de ponte sobre o Rio Parnaíba.