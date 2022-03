No mesmo dia em que o deputado federal, Tiago Dimas ter assumido o Podemos no Tocantins lugar de seu pai, ele confirmou a vinda do presidente Jair Bolsonaro a Araguaína. No anúncio Tiago Dimas destacou a “atenção do presidente com a cidade”.

Segundo o deputado, o Palácio do Planalto confirmou ao grupo de Ronaldo Dimas que o presidente Bolsonaro estará em Araguaína na manhã do próximo dia 22.