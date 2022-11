Share on Twitter

Conforme o site Terra Brasil, Bolsonaro ficou à frente de famosos como a influenciadora Virgínia Fonseca, o youtuber Casimiro e o atleta Neymar. O executivo federal foi colocado com grande influenciador na hora de procurar um parceiro ou uma parceira.

As 10 personalidades mais citadas em perfis do Tinder no Brasil