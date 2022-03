O governador interino Wanderlei Barbosa fechou com o Republicanos. Pelo acordo com o presidente nacional, Marcos Pereira, Wanderlei assume a presidência regional do partido.

Da redação

A informação foi divulgada pelo jornalista Cleber Toledo do Portal CT, segundo ele, o deputado federal Carlos Gaguim (DEM) perde o comando do Republicanos, que exercia através do filho, Bruno Amorim, presidente regional até esta quarta. Com isto, o deputado federal pode filiar em outro partido.

Nós bastidores, Gaguim não vai caminhar com Barbosa nas eleições deste ano, o deputado já declarou recentemente apoio a pré-candidatura da deputada Dorinha Seabra ao senado.