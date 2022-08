Por Redação

Ataídes, que até então vinha fazendo uma campanha independente, começou a ser cortejado pelas principais lideranças políticas do Estado. Neste fim de semana, a assessoria do pré-candidato ao Governo do Tocantins Osires Damaso (PSC) divulgou informações de que a campanha teria interesse de tê-lo em sua chapa. Ataídes também tem conversado também com Ronaldo Dimas (PL) e Paulo Mourão (PT), que oficializou o convite durante reunião nesta segunda-feira, 01 de agosto.

Uma das explicações para o crescimento de Ataídes nas pesquisas é o grande apoio que ele vem obtendo junto a vereadores dos 139 municípios do Tocantins. De acordo com a campanha do pré-candidato, o número já passa de 800 parlamentares, além de prefeitos, vice-prefeitos, suplentes de vereadores e lideranças municipais.

A convenção que vai efetivar o nome de Ataídes ao Senado está prevista para acontecer nesta sexta-feira, às 15 horas, em seu Escritório Político na Capital.