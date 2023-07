Share on Twitter

por Wesley Silas

Há alguns meses pessoas ligadas ao ex-governador apostam numa possível candidatura dele a Prefeitura de Gurupi, no que poderá acontecer uma ruptura com a prefeita Josi Nunes. Caso concretizar pavimenta, definitivamente, a aproximação da prefeita com o Palácio Araguaia.



Um aliado chegou a afirmar que durante o aniversário do de Carlessse ele teria conformado a intenção. Para isso, um dos nomes mais valorizados para ser o seu vice é o atual vice-prefeito, Gleydson Nato.