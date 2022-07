por Wesley Silas

Neste momento em que o Agir se organiza para promover o quarto encontro, os bastidores fervilha conversas surpreendentes que até poucos dias estaria longe do imaginário, como é o caso de alguns deputados governistas que estariam reaproximando do ex-governador e pré-candidato ao senado, Mauro Carlesse.

“O que ouvi de bastidores é que tem alguns deputados que já estão se reunindo com o Carlesse e podem declinar apoio ao governo”, confidenciou um parlamentar ao Portal Atitude.

Resistência a Gutierres

Neste momento em que se aproxima a formalização da aliança entre o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PDT) como vice na chapa da reeleição do governador Wanderlei Barbosa, o mesmo parlamentar, ao contrário do que disse um dos seus colegas ao Portal Atitude na matéria titulada “deputado da base nega resistência entre os deputados com a candidatura do Gutierres após o Larez ser indicado como vice do governador Wanderlei Barbosa” e, assim não haveria nenhuma rejeição à pré-candidatura do deputado Gutierres Torquato (PDT), no entanto, no entendimento deste outro parlamentar há um desconforto na Assembleia o fato de Gutierres ser sobrinho do ex-prefeito Laurez e, com isso, ser beneficiado na campanha.

“Então, rola nos bastidores realmente que alguns deputados governistas estão chateados pelo fato da candidatura do Gutierres vir com a força do Laurez, ou seja, nos 45 do segundo tempo sentar na janelinha. Apesar de não estar no chapão, tem chance de conquistar muitos votos”, disse.