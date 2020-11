Bastidores | Abandono da sabatina da ACIG/CDL por Gutierres Torquato causa críticas de adversários e indignação em empresários

Um fato curioso que ocorreu durante o debate promovido pela Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) e Câmara de Diretores Lojistas (CDL) nessa terça-feira, 10, causou indignação em empresários gurupienses. O candidato Gutierres Torquato (PSB) deixou o evento antes do bloco final.

por Redação

Com a saída do candidato, nem ele e nem o seu vice, Eduardo Fortes (DEM), participaram do último bloco da sabatina, na qual teriam o tempo de cinco minutos para fazerem suas considerações finais.

Um empresário, que pediu sigilo da fonte, disse que Atitude do candidato pegou mal e foi bastante criticada nos bastidores. “O convite para o debate foi feito há cerca de três semanas, exatamente para dar tempo dos candidatos organizarem suas agendas. A oportunidade oferecida representava, antes de tudo, respeito à classe empresarial e às entidades representativas e um espaço aberto para os candidatos falarem de suas propostas para o desenvolvimento econômico e social de Gurupi. Em geral, as considerações finais é quando o candidato pede voto à classe, pelo visto ele não precisa do nosso apoio”.

Tanto no chat ao vivo do Youtube, que gerou 3.422 visualizações, como nas redes sociais várias pessoas criticaram a atitude de Torquato por de saído do debate antes das considerações finais para uma reunião.

“O Candidato Gutierres saiu antes do final do evento, muitos que estavam assistindo o debate, acharam uma falta de compromisso e falta de respeito. Eu assisti do início ao fim, todos ficaram até o final, menos o candidato do Prefeito que demonstrou que não consegue sequer agendar compromissos para realizar todos. Na minha opinião, só confirmou a falta de compromisso com as entidades de classe, comprovando ser despreparado para ser Prefeito de Gurupi”, disse Lucileia Barbosa.

Os candidatos a prefeito Silvino Vitor (CD) e Gleydson Nato, vice de Josi Nunes, também aproveitam as considerações finais para criticar Torquato.

“Em respeito por vocês empresariados, pelos que estão nos assistindo, a prefeita Josi Nunes e o Gleydson Nato estamos ficando até o fim e nós temos várias reuniões marcadas, mas nós temos respeito pela população gurupiense e é assim que a nossa gestão vai ser feita. É ouvindo as entidades e aceitando as reivindicações de todas as associações para que juntos a gente possa fazer o melhor projeto para Gurupi”, disse Gleydson Nato.