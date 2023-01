Hoje próxima de Lula, Kátia Abreu tem um histórico como parlamentar atuante na bancada ruralista em prol de interesses do agronegócio, com pautas que muitas vezes causaram desgaste com a esquerda.

Kátia Abreu foi sondada para a diretoria após seu nome ser descartado também da composição do segundo escalão do Ministério da Agricultura. O atual senador e futuro ministro da pasta, Carlos Favaro, não tem bom relacionamento com ela.