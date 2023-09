Da redação

Veja notas de pesar:

Minha solidariedade à família de Dolores Nunes, 82 anos, pelo seu falecimento ocorrido nesta sexta, 08.

Dolores marcou a história política do Tocantins, sendo a primeira deputada estadual e também federal eleita pelo Estado do Tocantins.

Esposa do saudoso Jacinto Nunes, Dolores exerceu outras funções públicas e políticas no decorrer da sua história, como secretária de Desenvolvimento Social do Estado no governo de Henrique Santillo e vice-prefeita de Gurupi.

Em nome da amiga e prefeita de Gurupi, Josi Nunes, estendo minha solidariedade a todos os familiares e amigos neste momento de dor e despedida.

Vilmar

Deputado Estadual

———-

*Nota de Pesar Dolores Nunes*

A cidade de Gurupi está de luto hoje com o falecimento de Dolores Nunes, mãe da minha amiga, companheira de partido, e prefeita Josi Nunes. Infelizmente, ela não resistiu às complicações da Covid-19 e nos deixou hoje.

Liderança política importante não só para o município, mas também para o Tocantins, Dolores foi primeira-dama de Gurupi, vice-prefeita, deputada estadual, deputada federal e secretária estadual de Trabalho e Desenvolvimento Social. Era uma mulher batalhadora e sua garra sempre foi admirada na comunidade.

Sem dúvidas, Dolores deixa sua marca na política tocantinense e, com a sua passagem, fica um grande vazio e sentimento de saudade naqueles que a admiravam.

Todo o meu carinho para a prefeita Josi e sua família por essa perda inestimável.

_Professora Dorinha Seabra_

_Senadora da República_

———-

*Nota de Pesar*

Uma mulher forte, destemida e vanguardista na política tocantinense. Aos 82 anos, nossa querida Dolores Nunes nos deixa. Contudo, deixa um legado: viver é correr o risco de assumir lutas e construir vitórias.

Dolores Nunes foi secretária estadual de Ação Social em Goiás, primeira mulher eleita para a Assembleia Legislativa do Tocantins, deputada federal, secretária estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social no Tocantins e, foi primeira-dama e por duas vezes, vice-prefeita de Gurupi. Acima de tudo, uma grande mãe, avó e bisavó, dividindo e administrando, com maestria, tantas atribuições.

Neste momento de dor, eu desejo que Deus, em sua infinita bondade, conforte o coração de seus cinco filhos, a quem cumprimento em nome da minha amiga e prefeita de Gurupi, Josi Nunes. Estendo meu abraço a todos os familiares e aos inúmeros amigos que se ressentem dessa perda. Que a paz do Senhor esteja com todos.

*Cinthia Ribeiro*

Prefeita de Palmas

———-

*Nota de Pesar*

É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Dona Dolores Nunes. Ex-deputada, Dona Dolores quebrou barreiras na política tocantinense e deixa um legado valioso que será lembrado sempre com muita admiração e respeito. Sua simplicidade, dedicação e amor por Gurupi e todo o Tocantins são um exemplo para todos nós.

Os nossos mais sinceros sentimentos a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e a nossa amiga Gleyce Nunes, ambas filhas de Dona Dolores. Nos solidarizamos com todos os demais familiares e amigos.

Que Deus traga conforto neste momento de dor.

*Eduardo Fortes*

Deputado Estadual

—————

É com profunda tristeza que o Deputado Federal Alexandre Guimarães manifesta seu mais sincero pesar pela partida da ex-deputada federal Dolores Nunes. Sua trajetória política e dedicação à comunidade deixam um legado valioso que será lembrado com respeito e admiração.

Dolores Nunes, ao longo de sua carreira, desempenhou um papel fundamental na política e no desenvolvimento de nossa região. Sua determinação e comprometimento com os princípios democráticos são fontes de inspiração para todos nós que servimos à nação.

Neste momento de luto, estendemos nossas condolências à família de Dolores Nunes, em especial à prefeita Josi Nunes, e aos amigos e admiradores que compartilham da tristeza dessa perda.

Que sua memória perdure como um exemplo de dedicação à causa pública, e que seu legado continue a inspirar todos os que buscam um país mais justo e solidário.

Atenciosamente,

Deputado Federal Alexandre Guimarães

__________________________

*Nota de pesar por Dolores Nunes*

08/09/2023

Com muita tristeza, recebi a notícia do falecimento de Dolores Nunes, mãe da prefeita de Gurupi, minha querida Josi Nunes, ocorrido no início da noite desta sexta-feira, 8, em Palmas, onde estava em tratamento de saúde.

Dolores Nunes foi a primeira mulher eleita deputada pelo Estado do Tocantins, fazendo história na política estadual, não somente pelo pioneirismo, mas sobretudo por seu protagonismo na luta e trabalho incessante pelo crescimento e fortalecimento da região de Gurupi e todo o nosso Estado. No cenário nacional, exerceu com maestria o mandato de deputada federal, deixando um legado de amor e dedicação por nosso Tocantins.

Nesse momento de pesar e despedida, desejo que a graça de Deus e o conforto de seu Santo Espírito esteja presente no coração da minha amiga Josi Nunes, demais familiares, amigos e de todos os tocantinenses que neste momento, sentem a partida de Dolores Nunes.

*Wanderlei Barbosa*

*Governador do Estado do Tocantins*