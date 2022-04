Por Redação

Assim que o projeto for promulgado, os valores passam a ser de R$ 250,00 para viagens superiores a 100 quilômetros de distância e de R$ 300,00 para viagens fora do estado, para os servidores, principalmente motoristas, com quilometragem superior a 300 quilômetros.

Com o reajuste aprovado, os valores podem alcançar até 67% de aumento.

“Os valores estavam defasados e esse reajuste vem de encontro com a valorização dos servidores municipais, sobretudo aquele que precisa se deslocar para atender as necessidades da população fora do nosso domicílio”, argumentou o vereador e relator, Marcelo Rodrigues.

“Nosso objetivo é atender as necessidades da população, do servidor público. Essas diárias dos servidores, principalmente dos nossos motoristas, estão defasadas desde 2007. Um projeto importante, de valorização do servidor, que diariamente está se deslocando para Palmas ou outros estados, para atender as demandas do povo dianopolino”, frisou o presidente, Manin do Zorra.