O governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL), afirma considerar a iminente admissão de seu processo de impeachment pela Assembleia Legislativa como um “ato apressado e impensado”. Nesta terça-feira, 07, o presidente da Assembleia, Toinho Andrade, deve aceitar o pedido.

Da redação

Em nota ao JTo por sua assessoria, o governador lembra que seu pedido de reconsideração da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o afastou do cargo está pendente de deliberação do ministro Mauro Campbell e disse confiar “na Justiça Brasileira e nos justos”.

Segundo Carlesse, ele aguarda que o recurso seja deferido “para o retorno ao cargo para o qual foi eleito com a maior votação da história do Tocantins”.

Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa deve aceitar nesta terça-feira, 07, o pedido de impeachment do governador afastado Mauro Carlesse apresentado na sexta-feira, 3, pelo advogado Evandro de Araújo de Melo Júnior. Outras três representações estão na Casa de Leis, uma do Sindicato dos Servidores Públicos, outra do deputado estadual Júnior Geo (Pros) e uma terceira de autoria do deputado federal Vicentinho Júnior (PL).