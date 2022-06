Share on Twitter

Na ocasião, Ataídes Oliveira agradeceu o apoio das lideranças que estiveram ao seu lado, recepcionando-o desde a sua chegada em Paraíso, e destacou que a ExpoBrasil 2022 é um evento que proporciona muitas possibilidades para o agronegócio.

“Primeiramente, quero agradecer a cada um dos apoiadores aqui da Região do Vale do Araguaia que estiveram aqui comigo neste sábado, percorrendo a ExpoBrasil e cumprimentando e ouvindo a população. Quero parabenizar também o Sindicato Rural de Paraíso pela organização desse evento maravilhoso e dizer o quanto isso agrega para o agronegócio do Tocantins tanto em movimentações financeiras quanto em possibilidades de negócio”, destacou Ataídes Oliveira.

O presidente da Câmara de Vereadores de Paraíso, Walter Gontijo, foi um dos apoiadores que deu às boas-vindas ao pré-candidato, Ataídes Oliveira. “Hoje, recebemos a visita do senador Ataídes, onde estamos conseguindo reunir vários vereadores em volta da sua pré-candidatura. O senador Ataídes sabe que são os vereadores que estão mais próximo do povo e quando ele esteve no Senado Federal nos ajudou a trazer melhorias na vida da população”, afirmou.

Apoio na pré-candidatura ao Senado

Por onde tem andado, o pré-candidato Ataídes Oliveira vem recebendo grande apoio da população e também de lideranças políticas que pedem seu retorno ao Senado Federal. Uma dessas apoiadoras é a vereadora de Crixás, Sabrina Aguiar. “O senador Ataídes, desde quando estava no Senado Federal sempre valorizou os vereadores, e eu falo para todo mundo, que eu só apoio quem eu me sinto representada, e realmente eu me sinto representada por ele e se depender de mim ele voltará ao Senado Federal”, assegurou.

Outro apoiador é um dos líderes políticos de Paraíso e da Região do Vale Araguaia, Whisllan Maciel. “A região do Vale Araguaia é muito carente e possui várias necessidades. Temos visto aqui, uma onda se levantar em apoio ao nome de Ataídes Oliveira para o Senado. Os vereadores daqui estão ao seu lado pela sua pessoa, histórico, e por aquilo que ele fez enquanto era senador por nossa região”, destacou.

O vereador de Paraíso, João Camargo, disse que foi uma honra receber Ataídes Oliveira na ExpoBrasil. “Estou apoiando Ataídes, porque ele realmente se preocupa com o nosso Tocantins. Está na hora de dizer não aqueles que não se preocupam com a nossa população. Estamos todos no intuito de ajudar o Ataídes chegar ao Senado”, afirmou.