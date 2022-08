Por Redação

“Hoje é um dia especial para o Tocantins. Essa convenção é a maior demonstração de força política que vereadores e lideranças comunitárias já deram na história do Estado. Isso nunca aconteceu antes”, assim o pré-candidato Ataídes Oliveira iniciou sua fala para uma multidão de apoiadores que acompanhava a convenção do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), no lançamento oficial do seu nome ao Senado Federal, nesta sexta-feira, 5, na Capital.

Ataídes destacou que o seu grupo, que já reúne mais de 800 vereadores (as), além de prefeitos, vice-prefeitos, suplentes de vereadores e lideranças municipais, está sendo construído de forma democrática. “A vontade de Deus prevaleceu e com a força da nossa união vamos conseguir fazer o melhor pelas pessoas”, afirmou.

Ataídes também conclamou que seus apoiadores não caiam em provocações, defendeu uma campanha sem baixarias, e disse que o foco é pensar em um Tocantins melhor para todos. “É hora de somar forças para o Tocantins ter um salto de desenvolvimento que traga mais empregos, mais investimentos e mais serviços públicos de qualidade. Não vamos ficar sentados esperando o futuro chegar, vamos nos levantar e trazer o futuro, para termos um novo tempo de conquistas”, assegurou.

Ataídes sabe como fazer

Quando foi senador pelo Tocantins entre os anos de 2013 e 2019, Ataídes teve uma atuação no Congresso Nacional que lhe rendeu o título de melhor e mais atuante parlamentar do Tocantins. Com um perfil municipalista, foi incansável na busca de recursos para o Estado e também uma voz ativa contra a corrupção e privilégios políticos.

“Se tem uma coisa que eu aprendi a fazer na minha trajetória, é ajudar as pessoas a melhorar de vida. Como empresário, já gerei 70 mil empregos. Como senador, conseguimos meio bilhão de reais em recursos para nosso Estado, realizamos o sonho da casa própria para 5 mil famílias, equipamos dezenas de conselhos tutelares, asfaltamos ruas e mantivemos intacto o compromisso de combater a corrupção”, assegurou.

Pesquisas

Ao fim de seu discurso, Ataídes destacou que seu nome vem crescendo nas pesquisas, mas que a batalha, até o dia 2 de outubro, será árdua e de muito trabalho em busca de conquistar o maior número possível de votos.

“Chegamos aqui com duas vitórias, uma política e outra jurídica. Acharam que iam nos tirar da disputa, mas agora vão ter que enfrentar o que mais temiam: a força unida dos vereadores e lideranças comunitárias. Tentaram nos atingir e agora estamos mais fortes que nunca. Nossa vitória, meus irmãos, é a vitória da fé em Deus e da coragem no coração. Juntos, vamos fazer acontecer”, concluiu.