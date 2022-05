Por Redação

O pré-candidato ao Senado, Ataídes Oliveira (PROS), está percorrendo os municípios do Bico do Papagaio e cidades das regiões Norte e Centro do Tocantins esta semana, conversando com líderes políticos e consolidando uma base sólida para a disputa eleitoral de outubro deste ano.

“O projeto de nossa pré-candidatura ao Senado vem ganhando cada vez mais força dia após dia. Por onde temos passado, conversamos com a população e vemos a vontade de todos por ter um representante no Senado que faça uma política decente, honesta e que tenha coragem para defender verdadeiramente os interesses do cidadão e da cidadã tocantinenses. Esse é nosso jeito de fazer política”, reforçou o pré-candidato ao Senado, Ataídes Oliveira.

A agenda de compromissos de Ataídes no Bico do Papagaio começou ainda no domingo, quando se reuniu com o prefeito de Araguatins, Aquiles da Areia, e com o ex-prefeito Cláudio Santana. Ataídes também conversou com representantes da comunidade. Nesta segunda, 9, Ataides se reunirá com vereadores.

“A política é feita junto das pessoas. Essa é a maneira de fazer política que acredito, porque é assim que identificamos as necessidades da comunidade e temos condições de trabalhar para resolver os problemas que atormentam nossa população. Nessa pré-campanha ao Senado vou percorrer todo o Tocantins para ouvir as pessoas e poder construir um projeto de mandato que busque resolver as carências da nossa gente”, afirmou Ataídes Oliveira.

Esta semana, o pré-candidato ao Senado pelo PROS percorrerá os municípios de Araguatins, Araguaína, Colinas, Guaraí, Miracema e Palmas.