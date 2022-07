por Redação

O pré-candidato ao Senado pelo Tocantins Ataídes Oliveira (PROS), visitou nesse fim de semana, o Miracaxi, conhecido como a maior micareta fora de época da região Norte do País, que acontece em Miracema. Na ocasião, esteve acompanhado da sua namorada, Natália Póvoa, e de vereadores, líderes municipais e apoiadores da sua campanha no município.

“Estou muito feliz pela grande recepção que tivemos aqui em Miracema. Estar participando desse grande evento é sinônimo de muito orgulho. Aqui as pessoas estão felizes, se divertindo, tendo uma opção de lazer, ao mesmo tempo em que o comércio trabalha, gera emprego e renda para as famílias”, afirmou Ataídes Oliveira.

Durante sua passagem pelo Miracaxi no sábado, 16, o pré-candidato teve a oportunidade de cumprimentar e ouvir as pessoas que participavam do evento. A noite contou com show da cantora Claudia Leitte e da banda Babado Novo. A festa encerrou nesse domingo, 17, com a banda Psirico.